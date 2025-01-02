DOLAR
35,3 0,16%
EURO
36,66 -0,05%
ALTIN
2.993,42 -0,31%
BITCOIN
3.395.243,11 -1,42%

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, kötü gidişi durdurmak istiyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:57
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligin ilk bölümünü 26 puanla 6. sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, beklentilerin altında bir performans sergilemişti. Takım, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.

Maç Bilgileri

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ozan Ergün olarak belirlendi.

Sakat ve Ceza Durumu

Beşiktaş, kadrosunda tedavi süreci devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica yer alamayacak. Öte yandan, kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ve iyileşen Ciro Immobile teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin takdirine bağlı olarak maçta görev alabilir.

Son 8 Maçta Tek Galibiyet

Siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde oynadığı son 8 karşılaşmadan sadece birini kazanabildi. Bu süreçte 4 yenilgi ve 3 beraberlik alarak, yalnızca Fenerbahçe derbisinde galip gelmişlerdi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile ligin ilk yarısında 3'er sarı kart aldılar. Eğer bu oyunculardan biri, Çaykur Rizespor karşısında kart görürse, 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Kick Boksçu Şevket Arslan, Altın Madalya Hedefliyor
2
Dakar Rallisi 2025: Suudi Arabistan'da Heyecan Başlıyor
3
Trabzonspor, 230 Günlük Deplasman Hasretine Son Vermeye Hazırlanıyor
4
Beşiktaş, THY Avrupa Ligi Hedefiyle İlerleyecek
5
Trabzonspor'un Lider Oyuncusu Lundstram: 'Ben Bir Liderim'
6
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor
7
Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 45. Randevuda!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları