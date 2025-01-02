Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligin ilk bölümünü 26 puanla 6. sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, beklentilerin altında bir performans sergilemişti. Takım, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.

Maç Bilgileri

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ozan Ergün olarak belirlendi.

Sakat ve Ceza Durumu

Beşiktaş, kadrosunda tedavi süreci devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica yer alamayacak. Öte yandan, kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ve iyileşen Ciro Immobile teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin takdirine bağlı olarak maçta görev alabilir.

Son 8 Maçta Tek Galibiyet

Siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde oynadığı son 8 karşılaşmadan sadece birini kazanabildi. Bu süreçte 4 yenilgi ve 3 beraberlik alarak, yalnızca Fenerbahçe derbisinde galip gelmişlerdi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile ligin ilk yarısında 3'er sarı kart aldılar. Eğer bu oyunculardan biri, Çaykur Rizespor karşısında kart görürse, 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.