DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,85 -0,22%
ALTIN
2.971,62 -0,31%
BITCOIN
3.325.134,64 0,57%

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 45 dakikalık antrenmanda futbolcular yoğun bir tempo ile çalıştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:46
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.

İdmanda Neler Yapıldı?

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma koşularının ardından pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yoğun antrenmanla takım, Çaykur Rizespor karşısında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Yarın İzinli Geçirecekler

Siyah-beyazlı ekip, yarın izinli geçirecek ve 2 Ocak Perşembe günü yapacağı idmanın ardından Rize'ye gitmeyi planlıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya, Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na Şehrin Anahtarını Verdi
2
Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
3
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
4
Antalyaspor'da Kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın Sözleşmeleri Uzatıldı
5
Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
6
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
7
Hüseyin Eroğlu: Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e Taşıyacak Projeler Hazırlıyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!