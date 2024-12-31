Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.

İdmanda Neler Yapıldı?

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma koşularının ardından pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yoğun antrenmanla takım, Çaykur Rizespor karşısında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Yarın İzinli Geçirecekler

Siyah-beyazlı ekip, yarın izinli geçirecek ve 2 Ocak Perşembe günü yapacağı idmanın ardından Rize'ye gitmeyi planlıyor.