Yüksel Yıldırım: "Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme yenileyeceğiz"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Konferans Ligi ve Süper Lig’de üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından taraftarlara seslendi. Kulüp, Süper Lig ve Konferans Ligi’nde 6 maçtır kazanamayan bir dönem geçirirken, takım dün sahasında RAMS Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.

Başkanın mesajı

Yurt dışında bulunan Yıldırım, sosyal medya üzerinden camiaya hitap ederek duygularını paylaştı: "Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi’nde almadım ama Şampiyonlar Ligi’nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Reis ile sözleşme uzatılıyor

Başkan Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis ile ilgili kararı da resmen açıkladı: "Thomas Reis hocamızla sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı oluşturmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz."

Mainz maçı ve prim açıklaması

Yıldırım, yaklaşan UEFA Konferans Ligi maçına yönelik planlarını da paylaştı: "Şimdi hedef Mainz maçı. Latin Amerika’daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador’dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya’ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8’de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım."

Yıldırım, taraftarlara güven çağrısı yaparken kulübün imkanlar ölçüsünde gereken desteği sağlayacağını vurguladı ve birlik mesajı verdi.

KONFERANS LİGİ VE SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE ALINAN KÖTÜ SONUÇLARIN ARDINDAN TARAFTARA MESAJ VEREN SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, TEKNİK DİREKTÖR THOMAS REİS İLE 2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAKLARINI AÇIKLADI.