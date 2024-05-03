Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u zorlu mücadelede 3-2 mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek zor bir galibiyet elde etti. Siyah-Beyazlılar, bu nefes kesici mücadelenin son dakikalarında bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Colley ile öne geçti. Çaykur Rizespor ise 5. dakikada Olawoyin'in golüyle beraberliği sağladı. Mücadele 65. dakikada Rashica'nın golüyle Beşiktaş lehine 2-1'e geldi.

Çaykur Rizespor, pes etmedi ve 68. dakikada Emirhan ile skoru 2-2'ye taşıdı. Beşiktaş pes etmedi ve son dakikalarda Warroll'un golüyle 3-2'lik galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 52'ye yükseltirken Çaykur Rizespor ise 50 puana ulaştı.

Maçın Önemli Noktaları:

Beşiktaş'ın 10. dakikada VAR ile iptal edilen golü.

Beşiktaş'ın 45+2. dakikada penaltı beklediği pozisyon.

Salih Uçan'ın 8 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkması.

Beşiktaş, bu galibiyetle Avrupa hayallerini zinde tutmaya çalışsa da, son haftalardaki formsuzluğu Avrupa biletini kapma şansını zorlaştırıyor. Çaykur Rizespor ise bu mağlubiyetle ligde kalma mücadelesinde geride kaldı.