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Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır

Antalyaspor, Samsunspor ile oynayacağı maça hazır. Takım, hazırlıklarını tamamladı ve Samsun'a doğru yola çıkacak.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:28
Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır

Antalyaspor, Samsunspor ile Mücadeleye Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını tamamladı. Akdeniz temsilcisi, maç öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde son antrenmanını yaptı.

Özel Uçakla Samsun'a Uçacak

Kırmızı-beyazlı ekip, öğleden sonra özel uçakla Samsun'a gitmeyi planlıyor. Samsunspor ile Onvo Antalyaspor arasındaki mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Antalyaspor'da bu maçta forma giyemeyecek isimler arasında sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak olan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk bulunuyor.

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