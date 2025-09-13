Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma golüyle RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşısında geriye düştüğü maçta yeni transferi Cengiz Ünder'in uzatma dakikasındaki golüyle 2-1 galip gelerek puanını 6'ya çıkardı.

Maçın özeti

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ikinci yarıda önce RAMS Başakşehir, Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, kısa süre sonra El Bilal Toure'nin golüyle skoru 1-1 yaptı ve uzatma dakikalarında oyuna sonradan dahil olan Cengiz Ünder'in 90+1'deki vuruşuyla maçı 2-1 kazandı.

Goller peş peşe geldi

Dakikalar 71'i gösterdiğinde RAMS Başakşehir'in kullandığı korner sonrası Shomurodov topu ağlara göndererek takımı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş, 74. dakikada El Bilal'in attığı golle hızlı cevap vererek skoru 1-1'e getirdi.

El Bilal siftah yaptı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı El Bilal, siyah-beyazlı forma altındaki ilk gol sevincini yaşadı. Pozisyonda Vaclav Cerny'nin pasıyla ceza sahasında buluşan El Bilal, plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu; Cerny bu pozisyonla ilk gol pasını verdi.

Abraham direğe takıldı

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Tammy Abraham, 53. dakikada kaleyi yoklayan şutunda topu direğe çarptırdı ve takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

Cengiz Ünder golle başladı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla tribünlerin karşısına çıktığı ilk maçta galibiyeti getiren isim oldu. 73. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna giren Cengiz, 90+1'de attığı golle maçın kaderini belirledi.

Abraham'ın suskunluğu 4 maça çıktı

Tammy Abraham, üst üste 4. maçta da fileleri havalandıramadı. Lausanne ile oynanan iki maçta ile Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından Başakşehir maçında da gol kaydedemeyen Abraham, Avrupa'da Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's karşılaşmalarında gol atmıştı.

İki takım da eksik kaldı

Müsabaka iki ekip için de eksik tamamlandı. RAMS Başakşehir'den Ba, 38. dakikada sarı kart görmesinin ardından 89. dakikada oyunun başlatılmasını geciktirdiği için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş'ta ise uzatma dakikalarında rakibine kasti tekme atan Orkun Kökçü, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Saha karıştı

Uzatma dakikalarında Orkun Kökçü ile Ebosele arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. İki takımın kulübelerinin de müdahalesiyle itiş kakış bir süre devam etti. Hakem, Orkun Kökçü'ye kırmızı kartın dışında Yusuf Sarı ve El Bilal'e de sarı kart gösterdi.

Sergen Yalçın galibiyetle döndü

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, bin 386 gün sonra döndüğü Dolmabahçe'den galibiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında çıktığı Tüpraş Stadı'ndaki müsabakadan zaferle dönmüş oldu.