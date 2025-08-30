Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Hazırlıklarını Sergen Yalçın ile Tamamladı

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma koşularının ardından bir süre 5'e 2 pas ve top kapma idmanları yapan siyah-beyazlı futbolcular, taktik çalışmaya hazırlıklarını noktaladı.
Kampa gidiş ve Zafer Bayramı kutlaması
Beşiktaş, karşılaşma için bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.
Siyah-beyazlı futbolcular antrenman öncesinde açılan Türk bayrağı'nın etrafında toplanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.