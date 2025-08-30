DOLAR
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Hazırlıklarını Sergen Yalçın ile Tamamladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı; takım bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:54
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma koşularının ardından bir süre 5'e 2 pas ve top kapma idmanları yapan siyah-beyazlı futbolcular, taktik çalışmaya hazırlıklarını noktaladı.

Kampa gidiş ve Zafer Bayramı kutlaması

Beşiktaş, karşılaşma için bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.

Siyah-beyazlı futbolcular antrenman öncesinde açılan Türk bayrağı'nın etrafında toplanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

