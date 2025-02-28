Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi Farklı Geçti: 31-20

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda DEPSAŞ Enerji'yi 31-20 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

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Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Beşiktaş, 17-10 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren Beşiktaş, maçı 31-20'lik skorla kazanarak, ligdeki 17. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla, Beşiktaş namağlup liderliğini korurken, DEPSAŞ Enerji ise bu sezon 4. mağlubiyetini almış oldu.