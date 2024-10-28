Beşiktaş Derbide İlk Mağlubiyetini Aldı

Beşiktaş, Ligdeki İlk Kaybını Yaşadı

Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a karşı 2-1'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın ligdeki ilk mağlubiyeti oldu.

Mücadele ve Sonuç

RAMS Park'ta gerçekleşen karşılaşmada, Galatasaray'ın gollerini Davinson Sanchez ve Victor Osimhen attı. Beşiktaş, uzatma dakikalarında Ernest Muçi'nin kaydettiği golle farkı azaltmaya çalıştı ama sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Önceki Maç Performansı

Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadar oynadığı 8 lig maçından 6 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonuçla, siyah-beyazlıların puanı 20'de kalırken, Galatasaray 28 puana ulaşıp liderliğini sürdürdü.

Van Bronckhorst'un İlk Mağlubiyeti

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Van Bronckhorst, daha önceki mücadelesinde, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenmişti.

Ernest Muçi'nin Performansı

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, bu sezonki ikinci golünü Galatasaray maçında kaydetti. 68. dakikada oyuna giren Muçi, 90+4. dakikada güzel bir golle takımına katkıda bulundu. Muçi, sezonun ilk golünü ise 2. haftada Antalyaspor'a karşı atmıştı.