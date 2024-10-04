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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt Maçında Şanssızlığı Konuştu

Beşiktaş'ın Frankfurt'a karşı kaybettiği maç sonrası Feyyaz Uçar, oyuncuların performansını takdir etti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 01:10
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt Maçında Şanssızlığı Konuştu

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt Maçında Şanssızlığı Konuştu

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçının ardından, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, takımın performansına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Son Vuruşlarda Dikkatli Olsaydık Farklı Olabilirdi"

Alman ekibine 3-1 yenilen Beşiktaş, maç sonrasında ufak bir şanssızlık yaşadığını belirtti. Uçar, Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki oyuncuların sergilediği oyun için övgü dolu ifadeler kullandı. Öncelikle oyuncuların gösterdiği çabayı kutlayan Uçar, "Son vuruşlarda daha dikkatli olsaydık farklı şeyler konuşabilirdik. Penaltı ve direkten dönen toplar oldu. Bu şanssız bir geceydi" dedi.

Hoca ve Oyunculara Desteğiz

Uçar, teknik direktörlerinin oyuncularla ilgili eleştirilerine de katıldıklarını ifade ederek, "Bugün sahada ıslıklanacak bir oyuncumuz yoktu. Hocamızın bu konudaki sözleri önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var; Avrupa Ligi'nde mücadele ederken aynı zamanda ligde de şampiyonluk için savaşıyoruz. Başka bir sorun yok, kaybettiğimiz sadece 3 puan var" şeklinde konuştu.

Bundan sonra yapacakları toplantıya değinen Uçar, "Başkan ve yönetimle yaptığımız görüşmelerde, hocamıza olan desteğimizin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Henüz sezonun başındayız ve güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

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