Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye Birlik Çağrısı

Aziz Yıldırım'dan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya şampiyonluk için birlik olma çağrısında bulundu. Yıldırım, futbol takımının son dönemdeki performansından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmişteki başarı hikayelerine atıfta bulundu.

Fenerbahçe'nin Başarıları ve Dayanışma Ruhunu Hatırlattı

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yıldırım, Fenerbahçe’nin geçmişteki zorlukları dayanışma ile aştığını vurgulayarak, "Fenerbahçe’nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu birçok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez" dedi.

Geçmişteki 2003-2004 sezonunda yaşanan puan farklarına ve 2010-2011 sezonundaki şampiyonluk hikayesini hatırlatan Yıldırım, 15. haftada kulüp içi siyasetin camiaya zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Destek, Başarı İçin Şart

Yıldırım, tüm Fenerbahçelilere kulübe destek olma çağrısı yaparak, "Dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır" ifadelerini kullandı.

Bugün oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasının şampiyonluk yolunda bir dönüm noktası olmasını umduğunu belirten Yıldırım, "Galibiyetimizin, kızım Yaz'ın mutluluğunu taçlandırmasını temenni ediyorum" diyerek destek mesajını güçlendirdi.