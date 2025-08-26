Beşiktaş, El Bilal Toure'yi şarta bağlı kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Malili santrfor El Bilal Toure'nin bonservisinin şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralandığını Borsa İstanbul'a bildirdi ve açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

KAP açıklamasında: "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

Oyuncu geçmişi

Bonservisi Atalanta'da bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.