Beşiktaş, El Bilal Toure'yi şarta bağlı kiraladı

Beşiktaş, Malili santrfor El Bilal Toure'nin bonservisini şarta bağlı satın alma opsiyonuyla geçici olarak kiraladığını KAP'a bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:55
Beşiktaş Kulübü, Malili santrfor El Bilal Toure'nin bonservisinin şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralandığını Borsa İstanbul'a bildirdi ve açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

KAP açıklamasında: "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

Oyuncu geçmişi

Bonservisi Atalanta'da bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.

