Beşiktaş, Elan Ricardo ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş'tan Önemli Transfer Hamlesi: Elan Ricardo

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun transferi için CD La Equidad ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Elan Ricardo, transfer sürecinin devamı olarak, sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için yarın İstanbul'a gelecektir. 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya gelen 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu, CD La Equidad kulübünün altyapısında yeteneklerini geliştirmiştir.