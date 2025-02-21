Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda Runar'ı Ağırlıyor

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Runar ile kritik bir maça çıkacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:38
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda Runar'ı Ağırlıyor

Beşiktaş'ta Büyük Heyecan

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Norveç'in Runar ekibini konuk ediyor. Karşılaşma, Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Hakemler ve İlk Maçın Sonucu

Müsabakayı Finlandiya adına görev alacak olan Sami Kinnari ve Johan Skogberg hakem ikilisi yönetecek. Turun ilk maçı ise 35-35'lik beraberlikle sona ermişti.

Çeyrek Finale Yükselmek İçin Mücadele

Rövanş maçından galibiyetle ayrılan ekip, çeyrek finale yükselme hakkını elde edecek. Beşiktaş, seyircisinin desteğiyle bu önemli mücadelede zafer hedefliyor.

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