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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Pölva Serviti'yi Ağırlıyor

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Pölva Serviti ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:15
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Pölva Serviti'yi Ağırlıyor

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Pölva Serviti'yi Ağırlıyor

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Estonya'nın Pölva Serviti takımını konuk edecek. Mücadele, Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmada, Kuzey Makedonya'dan gelen hakemler Marija Ilieva ile Silvana Karbeska görev alacak. Siyah-beyazlı ekip, Slovenya'da yapılan ilk maçı 26-24 kaybettiği için tur atlamak için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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