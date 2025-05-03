DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.706.099,59 0,89%

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı

Beşiktaş, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenerek kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 20:40
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı

Beşiktaş Hentbol'da Zaferi Elde Etti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonluk, düzenlenen bir törenle taçlandırıldı.

Kupa Töreninin Ayrıntıları

Karşılaşmanın gerçekleştirildiği Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen tören, hentbolun önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, öncelikle turnuvada görevli hakemlere plaket verilmesiyle başladı.

Ardından, finalin en iyi oyuncu ödülü Beşiktaş'tan *Tobias Cvetko*'ya, özel kaleci ödülü ise yine Beşiktaşlı *Enis Yatkın*'a verildi. Kupayı kazanan Beşiktaş'a madalya ve kupa takdimleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından gerçekleştirildi.

Şampiyonluk Coşkusu

Beşiktaşlı oyuncular, kazandıkları kupayı büyük bir sevinçle kaldırarak şampiyonluğu coşkuyla kutladılar. Oyuncular, kupayla birlikte çeşitli fotoğraflar çekilerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları...

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş’tan Eyüp Arda Yıldız (22) ile Beykoz Belediyesi’nden Uğur Erceylan (89) mücadele etti.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları...

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş’tan Eyüp Arda Yıldız (22) ile Beykoz Belediyesi’nden Uğur Erceylan (89) mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı
2
Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geçti!
3
Beşiktaş, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu
4
Almanya'da Fenerbahçe ve Schalke 04 Efsanelerinden Dostluk Maçı
5
Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
1461 Trabzon FK'dan KCT ile İsim Sponsorluk Anlaşması

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi