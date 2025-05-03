Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı

Beşiktaş Hentbol'da Zaferi Elde Etti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonluk, düzenlenen bir törenle taçlandırıldı.

Kupa Töreninin Ayrıntıları

Karşılaşmanın gerçekleştirildiği Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen tören, hentbolun önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, öncelikle turnuvada görevli hakemlere plaket verilmesiyle başladı.

Ardından, finalin en iyi oyuncu ödülü Beşiktaş'tan *Tobias Cvetko*'ya, özel kaleci ödülü ise yine Beşiktaşlı *Enis Yatkın*'a verildi. Kupayı kazanan Beşiktaş'a madalya ve kupa takdimleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından gerçekleştirildi.

Şampiyonluk Coşkusu

Beşiktaşlı oyuncular, kazandıkları kupayı büyük bir sevinçle kaldırarak şampiyonluğu coşkuyla kutladılar. Oyuncular, kupayla birlikte çeşitli fotoğraflar çekilerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş’tan Eyüp Arda Yıldız (22) ile Beykoz Belediyesi’nden Uğur Erceylan (89) mücadele etti.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş’tan Eyüp Arda Yıldız (22) ile Beykoz Belediyesi’nden Uğur Erceylan (89) mücadele etti.