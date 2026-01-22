Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Antrenman Özeti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Çalışmanın İçeriği
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
