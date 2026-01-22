Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 19. hafta Eyüpspor maçı için bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat 15 dakikalık antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:44
Antrenman Özeti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Çalışmanın İçeriği

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları