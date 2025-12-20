Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 14. haftasında hem zirvede hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar oynanacak.

14. hafta maçları ve hakemleri

K. Şekerspor - Özvatanspor: Furkan Emre Arslan

Talas Anayurtspor - Argıncıkspor: Ahmet Pakırcı

Başakpınarspor - Döğergücü FK: Muhammed Emin Vural

Esen Metal SK - Döğerspor: Berkcan Kalkan

Hacılar Erciyesspor - Amaratspor: Mustafa Melih Kaya

Erciyes Esen Makina FK - Kayseri Atletikspor: Gökhan Mutlu

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 14. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU.