DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme 14. haftasında düdük çalacak hakemler Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Haftanın maçları ve görevlendirilen hakemler listelendi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:46
Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 14. haftasında hem zirvede hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar oynanacak.

14. hafta maçları ve hakemleri

K. Şekerspor - Özvatanspor: Furkan Emre Arslan

Talas Anayurtspor - Argıncıkspor: Ahmet Pakırcı

Başakpınarspor - Döğergücü FK: Muhammed Emin Vural

Esen Metal SK - Döğerspor: Berkcan Kalkan

Hacılar Erciyesspor - Amaratspor: Mustafa Melih Kaya

Erciyes Esen Makina FK - Kayseri Atletikspor: Gökhan Mutlu

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 14. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ...

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 14. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 14. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı
2
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlendi
3
Galatasaray - Kasımpaşa: 43. Randevu RAMS Park’ta
4
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
5
Trendyol Süper Lig 17. Hafta: Galatasaray-Kasımpaşa ve Hafta Programı
6
Adana Feke'de Gençlere Yeni Modern Halı Sahalar Açıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025