Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 14. haftasında hem zirvede hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar oynanacak.
14. hafta maçları ve hakemleri
K. Şekerspor - Özvatanspor: Furkan Emre Arslan
Talas Anayurtspor - Argıncıkspor: Ahmet Pakırcı
Başakpınarspor - Döğergücü FK: Muhammed Emin Vural
Esen Metal SK - Döğerspor: Berkcan Kalkan
Hacılar Erciyesspor - Amaratspor: Mustafa Melih Kaya
Erciyes Esen Makina FK - Kayseri Atletikspor: Gökhan Mutlu
