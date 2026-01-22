Hüseyin Eroğlu: 'Her Maçı Kazanmak İçin Oynayacağız' — Çorum FK Sarıyer Hazırlığı

Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynanacak Sarıyer maçı hazırlıklarını, Arca Çorum FK Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolculardan Oğuz Gürbulak ve Danijel Aleksic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu

Her haftanın önemli olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "İnandığım ve bildiğim bir şey var, 5 ay sonra zaten Süper Lig’de olacağız. Bunu neden söylüyorum, bizim için bir deneyim, bir tecrübemiz vardı. Önceki yıllarda da bu durumu yaşadık. Şu an geldiğimiz nokta puan anlamında biraz fark olsa da önümüzdeki süreçte bunu kapatıp, yukarı çıkacağımız ve hedeflediğimiz Süper Lig’e ulaşacağımızı söyleyebilirim. Çalışmalarımız gerçekten çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bu haftayla beraber aslında çıkışımızın başlayacağını düşünüyorum. Rakiplerin her biri zor. Geçtiğimiz hafta bu durumu yaşadık ama biz de güçlü bir takımız ve güçlü bir oyunu sahaya koyduğumuzda da gerçekten bu ligin favorilerinden biri haline geliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, bu maç bizim için bir başlangıç olacaktır. Sarıyer, çıkışta olan ve sahalarında başarılı olan bir takım. Ama bizim için de artık rakibin önemi yok. Nasıl geçen hafta rakibe saygı duyuyoruz dediysem gene aynısı geçerli. Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için oynamak en önemli kriterimiz" şeklinde konuştu.

Oğuz Gürbulak

Oğuz Gürbulak de Sarıyer maçının bilincinde olduklarını söyleyerek, "Bu maçı kazanırsak önümüz gerçekten çok açık. Ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu ligde rakipler bize ekstra motive oluyor ve bununda bilincindeyiz. Açıkçası deplasmanlarda da kazanamıyoruz. Onu da kırmak istiyoruz. Bu maça ona göre hazırlanıyoruz, motivasyonumuz yüksek. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Bu lig gerçekten zor, bizim için daha da zor. Çünkü rakipler bizim kadromuzu görünce daha da fazla motive oluyor. Taraftarlarımız, bizleri sonuna kadar desteklesinler, burada yeni gelen arkadaşlarımız da var. Takımın bütününü oluşturmak gerçekten kolay değil, biraz zaman istiyor. Bizi sonuna kadar desteklesinler, inşallah o hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Danijel Aleksic

Takım performansının artması gerektiğini vurgulayan Sırp futbolcu Danijel Aleksic ise, "Futbol 90 dakika oynanan bir oyun ve sezon süresince bizim bir çok maçımız var. Şunu da söyleyebilirim, oyun olarak hak ettik ama hak ettiğimiz puanları alamadık. Ama yönetim olarak, çalışanlar olarak, organizasyon olarak çok iyi bir kulübe ve ekibe sahibiz. Taraftarlarımızda bizi destekliyor. Bizlerin bir araya gelme amacı da belli. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Benim için geçmiş ve bugün yok, yarın var. Ayrıca biraz da performansımızı arttırmamız lazım. Eğer bir bir hedefe gidiyorsak, şampiyon olmayı istiyorsak ve yolumuza devam etmek istiyorsak performansımızı da arttırmamız lazım. Hedefimiz açıkça belli; bu sezon şampiyon olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

