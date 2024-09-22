Beşiktaş, Eyüpspor Maçında Kadro Değişikliği Yapmadı

Beşiktaş-Eyüpspor Maçında Öne Çıkanlar

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor ile oynanan önceki maçta belirlediği ilk 11'i korudu.

Değişiklik Yok

Maçın oynandığı Tüpraş Stadında, Hollandalı teknik adam kaleyi Mert Günok'a teslim ederken, savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahada Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisiyle, hücumda ise Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile yer aldı.

Sarı Kart Tehlikesi

Beşiktaş'ta iki oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer almakta. Al Musrati ve Masuaku, Eyüpspor’un karşısında sarı kart görürlerse gelecek hafta Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecekler. Al Musrati, Antalyaspor, Sivasspor, ve Trabzonspor maçlarında; Masuaku ise Samsunpor, Antalyaspor, ve Trabzonspor karşısında sarı kartla cezalandırıldı.

Taraftarlar Unutmadı

Öte yandan, Beşiktaş taraftarları, Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için tribünde "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart açtılar. Maçta tribünlerin neredeyse tamamını Beşiktaşlı taraftarlar doldururken, Eyüpspor taraftarları kendilerine ayrılan bölümde maçın keyfini çıkardı.