Trabzonspor vs Antalyaspor: Güneş'ten Stratejik Hamleler ve Taraftar İlgisi

Trabzonspor ve Antalyaspor Karşılaşmasından Önemli Notlar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, Trabzonspor evinde Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Teknik direktör Şenol Güneş, hafta içinde Corendon Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında görev alan 11'e göre kadroda bazı değişiklikler yaptı.

İki Önemli Değişiklik

Güneş, savunmanın solunda son antrenmanda sakatlanan Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı'yı sahaya sürdü. Ayrıca, Ozan Tufan'ı yedek kulübesine çekerek, kupa karşılaşmasında ikinci yarıda iyi bir performans gösteren Nwakaeme'yi 11'de başlattı.

Kadroda Olmayan İsimler

Trabzonspor, İspanya'da tedavi olduktan sonra Trabzon'a dönen Stefan Savic'i kadroya dahil etmezken, sakatlıkları devam eden Denis Duraguş ve Arif Boşluk da maç kadrosunda yer almadı.

Okay Yokuşlu'nun Dönüşü

En son 9 Kasım'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Okay Yokuşlu, iyileşmesinin ardından tekrar kadroya dahil edildi. Ligde 6 maç aradan sonra yeniden yedek kulübesinde yer aldı.

Taraftarın İlgisi Azdı

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarlarının ilgisi beklenenin altında kaldı. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi. Bordo-mavili oyuncular, maç öncesi ısınmaya 1976-77 sezonunun retro çubuklu formaları ile çıkarak, o seasonun anısını yaşattı.