Beşiktaş-Eyüpspor: Solskjaer'in 11'i, Ndidi siftah yaptı, Muçi sakatlandı

Beşiktaş - Eyüpspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor karşısına çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçın kadrosuna göre üç değişiklik yaptı. Solskjaer, ikinci yarıda kulübeye çekilen David Jurasek'e sakatlığı nedeniyle şans vermezken, onun yerine Felix Uduokhai'yı sahaya sürdü.

Orta sahada Wilfred Ndidi'yi görevlendiren Norveçli çalıştırıcı, Demir Ege Tıknaz ve Kenny Arroyo'yu yedekte bırakarak kadroya Joao Mario ve diğer değişikliklerle başladı. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Solskjaer, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'ya yer verdi. Orta sahada Wilfred Ndidi ve Orkun Kökçü ikilisi görev alırken; hücum hattını Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham oluşturdu.

Muçi ısınırken sakatlandı

Beşiktaş'ta maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Ernest Muçi, kadrodan çıkarıldı ve yerine 11'e Milot Rashica girdi. İlk açıklanan 11 kadrosunda yedekler arasında yer alan Rashica, Muçi'nin sakatlığı sonrası yeniden ilk 11'e dahil edildi.

Ndidi siftah yaptı

Geçen hafta kadroya katılan Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıktı. St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor karşısında orta sahada görev alarak taraftarlarla tanıştı. Yeni transferlerden Taylan Bulut ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Taraftarın Filistin desteği devam etti

Siyah-beyazlı taraftarlar, Eyüpspor karşısında da Filistin'e destek gösterisini sürdürdü. İlk olarak St. Patrick's maçında doğu tribününe asılan "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadelerinin yer aldığı pankart, aynı tribünde tekrar açıldı.