Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş Fark Yaratıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Beşiktaş'ın ligin üst sıralarındaki iddiasını güçlendirdi.

Mücadele İçinde Heyecan Dolu Anlar

Karşılaşmanın 55. dakikasında, Joao Mario’nun sol kanattan yaptığı pasla ceza sahasında buluşan Semih Kılıçsoy, sert şutunu çekti ancak kaleci Berke Özer topu çeldi.

60. dakikada Beşiktaş, skoru 2-1’e taşımayı başardı. Rafa Silva’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibini geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu gol, Beşiktaş’ın galibiyetine giden yolda önemli bir adım oldu.

Sonuç olarak, Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak taraftarını mutlu etti.