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Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi Kiraladı

Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosuna dahil etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:57
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi Kiraladı

Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi Kiralık Olarak Transfer Etti

Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'yi kiralayarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Transfer Videosu Yayınlandı

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferini duyurmak amacıyla hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda, Felix Uduokhai, Tüpraş Stadı'nın soyunma odasında, Beşiktaşlı futbolcu Ciro Immobile'nin kendisine yazdığı mesajı okudu.

Immobile'den Özel Mesaj

Uduokhai'ye hitaben yazılan mesajda Immobile, "Sevgili Felix, şu an dünyanın en güzel stadyumundasın. Boğaz'ın tertemiz havasını soluyacak ve Beşiktaşlı taraftarların gökleri inleten tezahüratlarını duyacaksın. Sahada rakiplerini binlerce kez durduracak ve gerektiğinde de golleri atacaksın. Ancak unutma ki ilk görevin Beşiktaşlılara özel bir sevinçle taraftarlara eşlik etmek olacak. Şimdi o özel Beşiktaş sevincini yapma zamanı. En iyi dileklerimle." sözlerine yer verildi.

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