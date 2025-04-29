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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için çalışmalara devam ederken sakat oyuncular dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:40
Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, basına açık ilk 15 dakikalık bölümde oyuncuların ayak tenisi oynamasıyla başladı.

Antrenmanın ilerleyen kısımlarında gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçı için taktiksel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Ancak derbi öncesinde siyah-beyazlı takımda sakatlıklar dikkat çekti. Savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle idmana katılamadılar. Diğer yandan, sakatlığını atlatan Felix Uduokhai bireysel çalışmalarına başlamış durumda.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların ayak tenisi oynamalarıyla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların ayak tenisi oynamalarıyla başladı.

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