Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Değişiklikler ve Notlar

Fenerbahçe’de 5 Değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide, Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri, yedek soyunurken; Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko’yu ilk 11'de görevlendirerek sürpriz bir tercih yaptı.

Kalede Livakovic

Mourinho, kalede Dominik Livakovic'i yedek kulübesine almazken, savunma dörtlüsünde Mert Müldür, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Filip Kostic görev aldı. Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues ile, hücumda ise Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin ile sahaya çıktı. Gol yollarında ise deneyimli forvet Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe’nin Eksikleri

Fenerbahçe derbisinde 3 oyuncusu sahaya çıkamadı. Uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, bileğinde ağrı yaşayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı. Ayrıca teknik ekip kararıyla Bartuğ Elmaz da kadroda yer almadı.

Tadic, 10 Numara Pozisyonunda

Fenerbahçe kaptanı Dusan Tadic, Beşiktaş’a karşı 10 numara pozisyonunda görev aldı. Mourinho, Gaziantep FK karşısında bu pozisyonda oynattığı Tadic’i aynı rolle sahaya sürdü.

Oğuz Aydın İlk 11'de

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Aydın, derbiye ilk 11'de başladı. Son iki haftada sergilediği etkileyici performans ile derbi heyecanını ilk 11'de yaşamayı hak etti.

Cengiz Ünder Kadroda

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edildi. Mourinho, sakatlığını atlattıktan sonra Gaziantep FK maçında Cengiz’i kadroya almayı tercih etmemişti.

Cenk Tosun’un Derbi Heyecanı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş’a karşı kadroda yer aldı. Beşiktaş forması ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşamış olan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinin çeşitli dönemlerinde Beşiktaş’a karşı mücadele etti. Derbi öncesinde yedek soyunan Cenk, bu sezon Fenerbahçe formasını giymeye başladı.