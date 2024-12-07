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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Tayyip Talha Sanuç'tan Önemli Açıklamalar

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası Tayyip Talha Sanuç, galibiyetin kendisi için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:44
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Tayyip Talha Sanuç'tan Önemli Açıklamalar

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Tayyip Talha Sanuç'tan Önemli Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde, Beşiktaş'ı 1-0 galip getiren maçın ardından savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, sahalara dönüşünü değerlendirerek galibiyetin kendisi için apaçık bir önem taşıdığını ifade etti.

Uzun Süre Sonra Sahada Olmak

Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu, uzun bir süre formadan uzak kaldığını belirtti. Sanuç, "İki sezon önce Fenerbahçe müsabakasında sakatlık yaşamıştım ve bu süreç benim için çok zorlu geçti. Gerçekten formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Ama sonuç olarak bugün yine sahadaydım. Takımıma faydalı olabildiğimi düşünüyorum," dedi.

Taraftar Desteği ve Galibiyetin Önemi

Tayyip Talha Sanuç, "Güzel bir galibiyetle dönmek benim için önemliydi. Taraftarlarımızı da uzun zamandır üzüyoruz. Bu galibiyet onların da umarım mutlu etmiştir. Bir galibiyetin bile bütün havayı değiştirebileceğini düşünüyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, stada gelen tüm taraftarlara teşekkür etti.

Kutlama ve Dönüm Noktası Umutları

24 yaşındaki futbolcu, takım olarak uzun süredir galibiyete hasret kaldıklarını ve maç sonrası kutlamaların coşkusu hakkında, "Başkanımız da yanımıza geldi. İçeride güzel bir kutlama oldu. Bu maçın bizim için dönüm noktası olacağını düşünüyorduk," şeklinde konuştu.

Sakatlık Durumu ve Yönetim Üzerine Düşünceler

Maçta yaşadığı sakatlıkla ilgili de bilgi veren Sanuç, "Ciddi bir şeyim yok. Uzun zamandır oynamadığım için ağrı ve kramplar oldu. Risk almak istemedim," dedi. Kulüp yönetiminde yaşanan sıkıntılara dair de, "Camiamızda sıkıntılar var. Sahanın içinde kalmak istiyoruz," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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