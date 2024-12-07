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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Ardından Alex Oxlade-Chamberlain Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği derbi sonrası Oxlade-Chamberlain galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:27
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Ardından Alex Oxlade-Chamberlain Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, siyah-beyazlıların 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Maç sonrası futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, galibiyetin önemine dikkat çekti.

Galibiyet Öncelikli

Maçta atılan goller üzerine tartışmalar devam ederken, Chamberlain, “Golü kim attıysa attı, önemli olan burada çok önemli bir galibiyet elde etmiş olmamız” diyerek galibiyetin anlamını vurguladı. Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Oxlade-Chamberlain, gol pozisyonunu ise şöyle anlattı:

“Pozisyon esnasında ben Immobile'nin dokunmadığını hissettim aslında. Ama Immobile gole sevindi, dokunduğunu söyledi. Tabii ki o attıysa da onun adına çok mutlu olurum. Ben attıysam da çok mutlu olurum.”

Profesyonellik ve Hazırlık

Alex, sahada hazır olmanın önemine de değindi: “Ben profesyonel bir oyuncuyum. Hazırdım çünkü sürekli çalışıyorum. Sezon başında zor zamanlar oldu, oynamadım ama ben her durumda profesyonelce çalışırım. Bana şans veren Serdar hocamıma teşekkür ederim.”

Büyük Maçlarda Sorumluluk Almaktan Keyif Alıyorum

Derbilerin önemini vurgulayan Chamberlain, “Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar. Sene başındaki maçlarda birçok oyuncu sahneye çıktı. Bu takımda büyük, iyi oyuncular var” dedi. Ayrıca takım arkadaşlarının performansı hakkında da olumlu ifadelerde bulundu:

“Biz şu an fark yaratan bir takımız. İyi bir performans gösterdik, özellikle Tayyip ve Emirhan çok iyi iş çıkardı. Bize böyle büyük karakterler lazım.”

Chamberlain, sözlerini, “Bu şekilde devam etmemiz lazım” diyerek tamamladı. Beşiktaş, bu galibiyetle önemli bir adım attı ve sezonun geri kalanı için umut verici bir görüntü sergiledi.

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