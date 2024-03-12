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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için yarışıyor

Üç büyük takım da bu yıldız ismin peşinde! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:25
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için yarışıyor

Yıldız isim için transfer çalışmaları başladı! Herkes kadrosuna dahil etmek istiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ BÜYÜK TAKIM O İSMİN PEŞİNDE

Takımlar önümüzdeki sezon kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yıldız isim Renato Sanches için üç büyük takımdan da teklif gitme hazırlıklarının yapıldığı öğrenildi. PSG forması giyen yıldız futbolcu performansının düşmesi sebebiyle Roma'ya kiralanmıştı ancak önümüzdeki sezon Paris'e geri dönmesi bekleniyor. İddialara göre Roma Renato Sanches için satın alma opsiyonunu kullanmayacak. 

üç büyük takım bu üç ismin peşinde

İddialara göre orta saha futbolcusu Sanches beklentileri karşılayamadığı için PSG'ye geri dönecek. Ancak PSG de futbolcunun transferi için çalışmalarını yapacak. İddialara göre futbolcu için bonservis bedeli talep edilmeyecek ve bedavaya gitmesine izin verilecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos Sanches'i kadrosuna dahil etmek istiyor. Ara transfer sürecinde de geleceği iddia edilen futbolcunun mali şartlar nedeniyle takıma alınamadığı da ortaya çıkmıştı. PSG tarafından alınan kararla artık maddi şartların zorlanmayacağı da anlaşıldı. İddialara göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Sanches için önemli bir rekabet başlayacak.  

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