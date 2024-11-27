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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Basket Namur Capitale'i Ağırlayacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Basket Namur Capitale'i konuk edecek. Müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:57
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Basket Namur Capitale'i Ağırlayacak

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Basket Namur Capitale'i Ağırlayacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Belçika temsilcisi Basket Namur Capitale'i konuk edecek. Müsabaka, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Zirvede, Namur Capitale Son Sırada

Dört takımın yer aldığı K Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak zirvede yer alan Beşiktaş, lider olarak play-off turuna yükselmeyi garantiledi. Öte yandan, geride kalan 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Basket Namur Capitale, averajla son basamakta bulunuyor.

FIBA Avrupa Kupası Formatı

FIBA Avrupa Kupası'nda toplam 48 takım, 12 grupta mücadele ediyor. İlk 2'de yer alan ekipler ile en iyi 4 üçüncü takım ve FIBA Avrupa Ligi grup aşamasında sonuncu sırada yer alan takımlar, organizasyonda play-off turu oynayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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