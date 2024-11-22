Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı Yendi

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Kupayı Salladı

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu 5. maçında Portekiz'in Benfica takımını deplasmanda 76-55 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle birlikte beşinci maçından da galip ayrılarak grup liderliğini garantilemiş oldu. Beşiktaş'ın performansı, hem takım içindeki uyumu hem de stratejik oyunu ile öne çıktı.

Öte yandan Portekiz temsilcisi Benfica, 5 maç sonunda yalnızca 1 galibiyet alarak grupta son sırada yer alıyor. Bu sonuç, Benfica'nın turnuvadaki iddiasını zayıflattı.

Beşiktaş, bir sonraki maçında da bu başarıyı sürdürerek daha fazla ivme kazanmaya çalışacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.