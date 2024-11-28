Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Zaferle Tamamladı

Siyah-beyazlı Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu 6. ve son haftasında evinde Basket Namur Capitale'yi 103-63 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Takımın Başarısı

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, K Grubu'ndaki bütün karşılaşmalarını kazanarak liderlik koltuğuna oturdu ve play-off turuna yükselmeyi başardı.

Beşiktaş'nın performansı, taraftarlarını sevindirirken, takımın Avrupa arenasındaki iddiasını da bir kez daha pekiştirmiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.