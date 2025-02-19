Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Ascq'ı Ağırlıyor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek. Maç detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:36
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Ascq'ı Ağırlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Heyecan Dorukta

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, yarın Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq'ı konuk ediyor. Maç, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Son 16 Turu Başarı Hikayesi

Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupası son 16 turunda ilk maçta 64-52'lik galibiyetin ardından, rövanşta konuk ettiği UFAB 49'a 76-66'lık mağlubiyet almasına rağmen çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu zorlu mücadelede Beşiktaş'ın performansı dikkat çekti.

Rövanş Maçı Bilgisi

İki ekip arasında gerçekleşecek rövanş maçı, 27 Şubat Perşembe günü Fransa'daki Palacium Spor Kompleksi'nde oynanacak. Beşiktaş, ev sahibi avantajını kullanarak bu maçı kazanmayı hedefliyor.

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