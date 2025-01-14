Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Wolves'u Sakin Bir Mücadelede Geçti

Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 15. hafta maçında konuk ettiği Litvanya'nın Wolves ekibini 79-77’lik skorla mağlup etti. Bu sonuç, siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki 8. galibiyetini müjdeledi.

Maçın başından itibaren çekişmeli geçen karşılaşmada Beşiktaş, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak üstünlüğünü korudu. Her iki takım da maçı kazanmak için mücadele etse de Beşiktaş, son dakikaları daha iyi değerlendirerek sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte, Wolves ekibi sezonu 8. kez mağlubiyetle kapatırken, Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'ndaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.