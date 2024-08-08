Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı 2024-2025 Sezonunu Açtı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı Sezonu Açtı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonuna yönelik hazırlıklarına start verdi. Kulüpten yapılan duyuruya göre, siyah-beyazlılar yeni sezon çalışmalarına hızla başlamış durumda.

İlk Antrenman Dusan Alimpijevic Yönetiminde Gerçekleştirildi

Sezonun ilk antrenmanı, Başantrenör Dusan Alimpijevic önderliğinde, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapıldı. Takım, yeni sezon için hazırlıklarına odaklanarak hedeflerine bir adım daha yaklaştı.