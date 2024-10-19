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Beşiktaş Fibabanka, Merkezefendi'yi Rahat Geçti

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi'yi 86-72 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:43
Beşiktaş Fibabanka, Merkezefendi'yi Rahat Geçti

Beşiktaş Fibabanka, Zorlu Deplasmanda Galip Geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında, Beşiktaş Fibabanka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında önemli bir galibiyet elde etti. 86-72'lik sonuçla deplasmandan galip dönen Beşiktaş, güçlü performansını bir kez daha sergiledi.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın başından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, ilk çeyreği önde tamamladı. Merkezefendi Belediyesi Basket, ev sahibi avantajını kullanarak mücadeleye devam etti ancak Beşiktaş'ın yüksek tempolu oyununa karşı koymakta zorluk yaşadı.

Beşiktaş Fibabanka'nın Bu Üstün Performansı

Bu galibiyet, Beşiktaş'ın ligdeki iddiasını güçlendirirken, Merkezefendi Belediyesi Basket için zorlu bir haftayı geride bıraktı. Lig mücadelesinin devamında her iki takım için de önemli karşılaşmalar bekleniyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş Fibabanka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Bleijenbergh (12) ile Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Sleva (14) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş Fibabanka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cook (7) sayı atışı yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş Fibabanka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cook (7) sayı atışı yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş Fibabanka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cook (7) sayı atışı yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş Fibabanka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cook (7) sayı atışı yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş Fibabanka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cook (7) sayı atışı yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş Fibabanka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cook (7) sayı atışı yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş Fibabanka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cook (7) sayı atışı yaptı.

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