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Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece'yi 95-84 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 95-84 mağlup ederek 7. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 20:12
Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece'yi 95-84 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş Fibabanka, 7. Haftada Galibiyet İle Ayrıldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı. Oynanan mücadele sonucunda siyah-beyazlı ekip, rakibini 95-84 mağlup etti.

Maçın Özeti

Bu zorlu karşılaşmada Beşiktaş, 7. maçında 5. galibiyetini alarak ligdeki pozisyonunu güçlendirdi. Diğer taraftan, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise bu sonuçla birlikte 6. yenilgisini almış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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