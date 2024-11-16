Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece'yi 95-84 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş Fibabanka, 7. Haftada Galibiyet İle Ayrıldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı. Oynanan mücadele sonucunda siyah-beyazlı ekip, rakibini 95-84 mağlup etti.

Maçın Özeti

Bu zorlu karşılaşmada Beşiktaş, 7. maçında 5. galibiyetini alarak ligdeki pozisyonunu güçlendirdi. Diğer taraftan, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise bu sonuçla birlikte 6. yenilgisini almış oldu.

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