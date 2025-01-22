Beşiktaş Fibabanka, Trefl Sopot'u 87-72 Yenerek BKT Avrupa Kupası'nda 9. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Zaferle Ayrıldı
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 16. hafta mücadelesinde Polonya temsilcisi Trefl Sopot ile karşı karşıya geldi.
Maç, Beşiktaş'ın 87-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, maça isteksiz başlasa da 5. dakikayı 9-7 geride bitirerek toparlandı. Beşiktaş, oyun üstünlüğünü ele geçirip ilk çeyreği 27-15’lik skorla kapattı.
İkinci çeyrekte Polonya temsilcisi, 17. dakikada 38-36 öne geçti. Ancak, Beşiktaş Fibabanka, devre arasına 49-39’luk üstünlükle girdi. Maçın üçüncü çeyreğinde Trefl Sopot, 28. dakikada 57-57 ile eşitliği sağladı; fakat Beşiktaş, çeyreği 65-60 önde tamamladı.
Beşinci çeyrekte tekrardan öne geçmesine izin vermeyen Beşiktaş, maç sonunda 87-72’lik kesin skorla parkeden galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası’ndaki 16. maçında 9. galibiyetini elde etti. Öte yandan, Polonya ekibi Trefl Sopot, 15. mağlubiyetini yaşadı.