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Beşiktaş Fibabanka, Trefl Sopot'u 87-72 Yenerek BKT Avrupa Kupası'nda 9. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Trefl Sopot'u 87-72 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:17
Beşiktaş Fibabanka, Trefl Sopot'u 87-72 Yenerek BKT Avrupa Kupası'nda 9. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Zaferle Ayrıldı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 16. hafta mücadelesinde Polonya temsilcisi Trefl Sopot ile karşı karşıya geldi.

Maç, Beşiktaş'ın 87-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, maça isteksiz başlasa da 5. dakikayı 9-7 geride bitirerek toparlandı. Beşiktaş, oyun üstünlüğünü ele geçirip ilk çeyreği 27-15’lik skorla kapattı.

İkinci çeyrekte Polonya temsilcisi, 17. dakikada 38-36 öne geçti. Ancak, Beşiktaş Fibabanka, devre arasına 49-39’luk üstünlükle girdi. Maçın üçüncü çeyreğinde Trefl Sopot, 28. dakikada 57-57 ile eşitliği sağladı; fakat Beşiktaş, çeyreği 65-60 önde tamamladı.

Beşinci çeyrekte tekrardan öne geçmesine izin vermeyen Beşiktaş, maç sonunda 87-72’lik kesin skorla parkeden galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası’ndaki 16. maçında 9. galibiyetini elde etti. Öte yandan, Polonya ekibi Trefl Sopot, 15. mağlubiyetini yaşadı.

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