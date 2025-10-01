Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak ve 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma; pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışması ile başladı.

İdman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.