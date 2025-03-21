Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, Galatasaray Derbisine Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına giriş yaptı. Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve toplamda 1 saat sürdü.

Antrenmanda Yoğun Çalışmalar

Futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmaları ile ısınma koşularının ardından pas ve 5'e 2 top kapma idmanı yaptı. Antrenmanın son kısmı ise minyatür kale maç ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Yarınki Antrenmanın Saati

Beşiktaş, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

Maçın Tarihi ve Yeri

Beşiktaş-Galatasaray müsabakası, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.