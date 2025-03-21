Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, Galatasaray Derbisine Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına giriş yaptı. Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve toplamda 1 saat sürdü.
Antrenmanda Yoğun Çalışmalar
Futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmaları ile ısınma koşularının ardından pas ve 5'e 2 top kapma idmanı yaptı. Antrenmanın son kısmı ise minyatür kale maç ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Yarınki Antrenmanın Saati
Beşiktaş, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
Maçın Tarihi ve Yeri
Beşiktaş-Galatasaray müsabakası, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.