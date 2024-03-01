Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş istatistik ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanırken Galatasaray, pazar günü Dolmabahçe'de mücadele edilecek. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son mücadeleler araştırmalar başlatıldı. Aslanlar 5 kez sahadan mutlu ayrılırken Kartal ise 4 defa mağlup etti. 1 maç ise beraberlik ile biterken istatislik yayınlandı.







GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇ

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)