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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş istatistik ortaya çıktı

Beşiktaş ve Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyiş başlarken Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynanacak mücadele istatistik ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:52
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş istatistik ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanırken Galatasaray, pazar günü Dolmabahçe'de mücadele edilecek. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son mücadeleler araştırmalar başlatıldı. Aslanlar 5 kez sahadan mutlu ayrılırken Kartal ise 4 defa  mağlup etti. 1 maç ise beraberlik ile biterken istatislik yayınlandı.

galatasaray beşiktaş

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇ

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

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