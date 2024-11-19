Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Bugünkü antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. Ardından, 5'e 2 özel çalışması yapıldı. Siyah-beyazlı oyuncular, gün sonunda minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı yeni bir idmanla sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.