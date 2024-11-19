DOLAR
34,56 -0,1%
EURO
36,54 0,21%
ALTIN
2.923,38 -0,76%
BITCOIN
3.180.100,77 -0,86%

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları içeriğimizde.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:19
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Bugünkü antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. Ardından, 5'e 2 özel çalışması yapıldı. Siyah-beyazlı oyuncular, gün sonunda minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı yeni bir idmanla sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Basketbol Takımı'ndan Macaristan Maçları Öncesi Medya Günü
2
Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
3
Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
4
Fenerbahçe Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
5
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 Mağlup Etti
6
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
7
FIFA, Pendikspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı Getirdi!

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek