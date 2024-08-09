Beşiktaş Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmana, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar da katıldı.

İdman Detayları

Takım, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirdiği idmanda yaklaşık 1,5 saat boyunca çalıştı. Antrenman, öncelikle pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapma oyunlarıyla başladı. İdman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Son Ön Preparatlar

Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor maçı için son hazırlıklarını yarının öğleden sonra tamamlayarak, Samsun'a hareket edecek. Taraftarlar, bu müsabakada takımın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.