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Beşiktaş, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu

Beşiktaş, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u yenerek 11. kez kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 20:46
Beşiktaş, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu

Beşiktaş, Hentbolda Şampiyonluğa Duvak Açtı

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde, Beşiktaş rakibi Beykoz Belediyespor karşısında zorlu bir mücadele vermesine rağmen sahadan 34-23 galip ayrıldı.

Kupayı 11. Kez Kaldırdı

Bu zaferle birlikte Beşiktaş, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi başardı. Beşiktaş’ın bu tarihi zaferi, kulüp tarihine altın harflerle kazındı.

Finalde gösterilen performans, Beşiktaşlı taraftarları büyük bir coşkuyla sevindirdi.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları...

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş’tan Eyüp Arda Yıldız (22) ile Beykoz Belediyesi’nden Uğur Erceylan (89) mücadele etti.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları...

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Erkekler Finali’nde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş takımları, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş’tan Eyüp Arda Yıldız (22) ile Beykoz Belediyesi’nden Uğur Erceylan (89) mücadele etti.

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