Beşiktaş ile Kocaelispor Süper Lig'de 41. Randevu

Beşiktaş ile Kocaelispor Süper Lig'de 41. randevuda

METİN ARSLANCAN - Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.

İki takım arasında ligdeki son maçlar 16 sezon önce (2008-2009 sezonu) oynandı; Beşiktaş İstanbul'da 5-2, Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla galip geldi.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 20 kez karşılaşırken ev sahibi takım avantajını iyi kullanan siyah-beyazlılar, rakibine galibiyet sayısında 13-2 üstünlük kurdu. İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 47, Kocaelispor 22 gol attı.

Kocaelispor'un son galibiyeti 1999 yılında

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 10 maçta galibiyet yüzü göremedi. Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

Farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1 ile aldı. Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Ayrıca iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 mağlup etti.

Son 10 maç

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Süper Lig tarihindeki son 10 maçın sonuçları şu şekilde:

Sezon - Maç - Sonuç

1999-2000 - Beşiktaş-Kocaelispor - 1-0

1999-2000 - Kocaelispor-Beşiktaş - 1-2

2000-2001 - Beşiktaş-Kocaelispor - 3-2

2000-2001 - Kocaelispor-Beşiktaş - 1-1

2001-2002 - Beşiktaş-Kocaelispor - 4-2

2001-2002 - Kocaelispor-Beşiktaş - 0-2

2002-2003 - Beşiktaş-Kocaelispor - 2-1

2002-2003 - Kocaelispor-Beşiktaş - 0-5

2008-2009 - Beşiktaş-Kocaelispor - 5-2

2008-2009 - Kocaelispor-Beşiktaş - 1-3