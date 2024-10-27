Beşiktaş'ın 2024-2025 Bütçesi Oy Birliğiyle Onaylandı

Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu Gerçekleşti

Siyah-beyazlı Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 yılı bütçesini duyurmak üzere olağan idari ve mali genel kurul toplantısını ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenledi.

Bütçe Açıklamaları

Toplantının son kısmında, Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kulüp ve bağlı ortaklıklarının konsolide bütçesi hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Şakul, bu dönemde beklenen gelir rakamının 8 milyar 578 milyon 990 bin 27 lira, giderlerin ise 10 milyar 516 milyon 920 bin 216 lira olduğunu bildirdi. Ayrıca, kulüp ve bağlı ortaklıklarından 1 milyar 937 milyon 930 bin 189 lira zarar öngörüldüğünü ifade etti.

Divan Başkanı Ahmet Akpınar yönetimindeki oylama sonucunda bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.

Doğum Günü Kutlaması

Genel kurul, yönetici ve eski futbolcu Feyyaz Uçar için düzenlenen doğum günü kutlamasıyla sona erdi. Oylamanın ardından, Uçar için bir doğum günü pastası getirildi. Uçar, Beşiktaşlı taraftarlarla birlikte bu özel günü kutlamış olmanın mutluluğunu dile getirdi.

Pasta kesiminin ardından Uçar, genel kurul üyeleriyle birlikte "üçlü" tezahüratını başlattı.