Beşiktaş'ın 2024 Yılı: Başarısızlıklar ve Kupalarla Dolu Bir Dönem

Beşiktaş, 2024'ü Sıkıntılı Tamamladı

Çalkantılı bir yılı geride bırakan Beşiktaş, 2024'ü saha içindeki başarısızlıklarla ve başkanlık değişiklikleriyle tamamladı. Takım, geçen sürede toplamda 3 başkan ve 3 teknik direktör değiştirdi.

Başkanlık Değişimleri

2023'ün sonlarında göreve gelen eski başkan Hasan Arat, 2024'ü tamamlayamadan görevini Hüseyin Yücel'e devretti. Bu yıl yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, koltuğa oturan üçüncü isim oldu.

Teknik Direktör Değişiklikleri

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından altyapıdan Serdar Topraktepe'yi teknik direktör olarak atadı. Topraktepe, ardından Portekizli Fernando Santos'a geçiş yaptı. Santos, takımı ile sadece 3 galibiyet alarak 13 Nisan'da görevden ayrıldı. Sonrasında Topraktepe, sezonu tamamlamak üzere takıma yeniden katıldı.

Kupa Başarıları

Tüm bu zorluklara rağmen Beşiktaş, 2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi iki önemli kupayı kazandı. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Süper Kupa'da ise 5-0'lık net bir zafer elde ederek taraftarlarını mutlu etti.

Transfer ve Yeni Sezon Umutları

Sezon sonunda yapılan transfer çalışmalarında, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşılarak kadroya yıldız isimler Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista katıldı. Bu transferler, yeni sezon için taraftarları heyecanlandırdı.

Performans Analizi

2024 yılı içerisinde toplam 37 lig maçı oynayan Beşiktaş, 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile kupaya uzandı.

Ekibin Geleceği

2024 yılı geçirdiği başarısızlıklar ve değişikliklerle Beşiktaş için zor bir dönem oldu. Ancak tarihinde kazandığı kupalarla bu süre zarfında taraftarlarına umut vermeyi başardı. Beşiktaş, önümüzdeki sezon kendini toplama ve tekrar başarı hedeflerine ulaşma çabasında olacak.