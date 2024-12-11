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Beşiktaş'ın Bodo/Glimt Maç Kadrosu Açıklandı: Sakatlıklar ve İzinler

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı için kadrosunu açıkladı. Rashica ailesel sebeplerle, diğer yıldızlar sakatlık nedeniyle kadroda yok.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:06
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt Maç Kadrosu Açıklandı: Sakatlıklar ve İzinler

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamalar, önemli eksiklikleri ortaya koydu.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Milot Rashica'nın ailevi sebeplerle maça katılamayacağını ifade etti. Ayrıca, tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai gibi oyuncular da kadroda yer almayacak. Arthur Masuaku, Maccabi Tel Aviv maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı olduğu için Norveç deplasmanına götürülmeyecek.

Bununla birlikte, derbinin son bölümlerinde sakatlanan Ciro Immobile de kadroda bulunamayacak. Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadığı için forma giyemeyecek. Sezon başında satış listesine konulan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesi sonucunda takımda kalmıştı.

Takım, Bodo/Glimt maçı için bugün saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e hareket edecek.

Bodo/Glimt Maç Kadrosu

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı için belirlediği futbolcular şöyle: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.

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