Beşiktaş'ın Eski Futbolcuları Serdal Adalı'yı Ziyaret Etti

Beşiktaş'ın eski futbolcuları, kulübün başkanı Serdal Adalı'yı Tüpraş Stadı'nda ziyaret etti ve takım hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:14
Beşiktaş'ın Eski Futbolcuları Serdal Adalı'yı Ziyaret Etti

Beşiktaş'ın Efsanelerinden Önemli Ziyaret

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularını ağırladı. Siyah-beyazlı kulüp, başkan Serdal Adalı'yı ziyaret eden eski oyuncularla dolup taştı. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen buluşma, duygusal anlara sahne oldu.

Eski Futbolcular Katıldı

Ziyarette, Beşiktaş'ın efsanelerinden Ziya Doğan, Rıza Çalımbay, Tezcan Ozan, Süleyman Oktay, Gökhan Keskin, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Recep Ömer Gülen, Mehmet Ekşi, Fikret Demirer, Kadir Akbulut ve Necdet Ergün yer aldı.

Yönetim de Vardı

Ziyarete ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da katıldı. Başkan Adalı, eski futbolcularla mevcut siyah-beyazlı takımın durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bu anlamlı ziyaret, Beşiktaş camiasının birlik ve beraberliğini bir kez daha göstermiş oldu.

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