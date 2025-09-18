Beşiktaş'ın Göztepe Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı: Orkun, Ndidi ve Rashica Yok

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı. Orkun Kökçü kırmızı kart cezalısı; Wilfred Ndidi, Salih Uçan ve üç oyuncu İzmir kafilesinde yer almıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:23
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre kadroda önemli eksikler yer alıyor.

Eksikler

Orkun Kökçü kırmızı kart cezalısı olurken, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica da İzmir kafilesinde bulunmuyor.

Kamp kadrosu

Kadroda şu oyuncular bulunuyor: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

